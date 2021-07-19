Большинство россиян не готово вакцинировать своих детей от СOVID-19

Большинство россиян (69%) заявили, что не готовы вакцинировать своих детей от COVID-19. Это следует из опроса сервиса SuperJob, в котором участвовали 500 родителей из всех регионов России. В качестве причины отказа от прививки родители чаще указывали на недостаточную изученность препаратов. Готовы отвести ребёнка на прививку от коронавирусной инфекции нового типа 8 процентов опрошенных, ещё 23 процента склоняются к этому решению.

По результатам опроса, большинство респондентов, которые поддерживают вакцинацию детей, сами привились от COVID-19.

На прошлой неделе глава Центра имени Гамалеи – разработчика вакцины "Спутник V" – Александр Гинцбург сообщил, что вакцинация детей от 12 до 17 лет от COVID-19 должна начаться до 20 сентября. У подростков, по его словам, участились случаи более тяжелого течения заболевания.

Сейчас в Москве проходит исследование применения "Спутника V" на подростках на базе двух детских больниц. В нём принимают участие 100 детей.

Согласно предварительным данным исследования Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, коллективный иммунитет к COVID-19 в России достиг 60 процентов. При этом директор учреждения Арег Тотолян заявил, что "это не тот уровень, который позволяет выдохнуть, это тот уровень, который позволяет управлять процессом". Для победы над пандемией он должен вырасти до 90 процентов, считает учёный.

В начале марта вице-премьер Татьяна Голикова допускала, что коллективный иммунитет может появиться в России к августу после вакцинации 60 процентов населения России. Требуемый уровень вакцинации определен учеными: без учета уже переболевших, а также детей в возрасте до 18 лет. Однако в конце июня власти сократили планы вакцинации до 30 процентов.

По последним подсчетам РБК (актуальны на 7 июля), доля привившихся хотя бы одной вакциной россиян составляла около 17 процентов, полностью вакцинированы 12 процентов. В Москве прививку получила примерно четверть жителей.

В России с начала июня наблюдается резкий рост числа заболевших COVID-19. В нём чиновники винят более заразный штамм "дельта". Власти ряда регионов вновь ввели ограничения и объявили обязательную вакцинацию работников сфер услуг, образования, транспорта, ЖКХ, а также государственных служащих.