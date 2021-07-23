МОК извинился за изображение Крыма в составе России на сайте Олимпиады

Международный олимпийский комитет извинился за изображение Крыма в составе России на официальном сайте Олимпиады в Токио. Об этом сообщили министр иностранный дел Украины Дмитрий Кулеба и российское агентство Р-Спорт со ссылкой на представителя МОК.

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Ранее в разделе "расписание и результаты" на сайте Олимпийских игр на карте со странами, где болельщики могут поддержать свою национальную сборную, при выборе в списке стран Украины на карте можно было увидеть, что Крым отделен от материковой Украины линией, которой на данной карте обозначают государственные границы, передаёт Крым.Реалии. В МОК это назвали ошибкой подрядчика, которая была быстро исправлена.

Крым был аннексирован Россией в 2014 году. Кремль апеллировал к итогам проведённого в автономной республике референдума, законность которого не признали Украина и большинство стран мира. Москва называет присоединение полуострова восстановлением исторической справедливости и отказывается обсуждать вопрос передачи контроля над его территорией Киеву.