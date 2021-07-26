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На Олимпиаде в Токио за сутки 16 новых случаев коронавируса

На входе в Олимпийскую деревню

Организаторы летней Олимпиады в Токио сообщили в понедельник, что с начала июля тесты на коронавирус показали положительный результат у более чем 150 человек, имеющих отношение к соревнованиям.

За последние сутки зарегистрировано 16 новых случаев. Среди непосредственно самих атлетов коронавирус в течение нынешнего месяца выявлен у 19 человек, некоторые из них ранее были размещены в Олимпийской деревне. В дальнейшем этих спортсменов перевели в специальные карантинные отели.

Олимпиада-2020 в японской столице, проведение которой перенесли на год из-за пандемии коронавируса, открылась 23 июля. Международные состязания проходят в условиях действия чрезвычайного положения в Токио и трёх соседних префектурах. Зрителям как из числа зарубежных болельщиков, так и самих японцев на трибунах присутствовать запретили.

Олимпиада без зрителей
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Олимпиада без зрителей

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Согласно опросам, многие граждане Японии выступали за отмену Игр, опасаясь, что они будут способствовать росту заболеваемости COVID-19. Организаторы называют безопасность и меры по охране здоровья своим главным приоритетом. Reuters пишет о том, что премьер-министр Ёсихидэ Суга на фоне ситуации с Олимпиадой имеет слабую политическую поддержку в преддверии намеченных на этот год выборов.

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