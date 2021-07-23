В Токио проходит церемония открытия Олимпийских игр

В Токио проходит торжественная церемония открытия летних Олимпийских игр 2020 года.

Олимпиада, которую многие характеризуют как столкнувшуюся с самыми большими проблемами в современной олимпийской истории, начинается на год позже, чем планировалось. Её проведение перенесли на год из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

За этот год пандемия не закончилась, и Олимпийские игры столкнулись с беспрецедентными ограничениями. Соревнования пройдут, за рядом исключений, без зрителей, делегации стран-участников сокращены, спортсменов регулярно тестируют на коронавирус, а некоторые из них уже были вынуждены отказаться от планов участия в Играх, поскольку у них выявили вирус.

Кроме того, скандалы сотрясали команду организаторов Олимпиады. По разным поводам, главным образом из-за сделанных в прошлом спорных высказываний, в отставку были вынуждены уйти глава её оргкомитета и ряд других официальных лиц. Всего за несколько дней до начала Игр был вынужден уйти главный режиссёр церемонии открытия комик Кэнтаро Кобаяси - из-за появившейся в интернете записи его выступления 1998 года, в котором он шутит на тему Холокоста.

По опросам, большинство жителей Японии выступает против проведения Олимпиады в сложившейся обстановке. У олимпийского стадиона в Токио во время церемонии открытия проходит акция протеста.

Российская олимпийская сборная находится под санкциями Международного антидопингового агентства (WADA) и будет выступать без флага и гимна России, официально как команда Олимпийского комитета России. Несмотря на запрет флага, МОК согласовал форму российских олимпийцев с крупными вставками белого, синего и красного цветов. А вот слова "Россия" на форме, которой российская делегация будет пользоваться в Токио, нет.

Всего в состязаниях примут участие около 11 тысяч спортсменов, представляющих 204 национальных олимпийских комитета. Выступит и сборная спортсменов-беженцев - под олимпийским флагом. Всего будет разыграно 339 комплектов олимпийских наград в 41 виде спорта, в том числе новых олимпийских видах, таких как карате, скалолазание и скейтборд.

На церемонию открытия допустили около 1000 человек, главным образом высокопоставленных представителей стран-участниц Игр. Из мировых лидеров, кроме императора Японии Нарухито, присутствует президент Франции Эммануэль Макрон. США представляет первая леди Джилл Байден.

В ходе церемонии открытия минутой молчания почтили память умерших от COVID-19 и "всех, кто не сможет принять участие в Играх". Отдельно были упомянуты израильские спортсмены, ставшие жертвой теракта во время Олимпиады 1972 года в Мюнхене - это первое подобное упоминание в ходе церемоний открытия.