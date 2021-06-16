Байден предъявляет Путину общую волю Запада?

По словам главы Еврокомиссии фон дер Ляйен, Брюссель и Вашингтон сформировали три основных принципа взаимоотношений. "Прекратить нарушения международного права, прав человека. Противостоять попыткам России подорвать наши демократии, а также взаимодействовать с Россией в сферах, где это возможно — в здравоохранении, контактах между отельными гражданами". На состоявшемся саммите НАТО было заявлено, что Китай представляет "системные вызовы" основанному на правилах международному порядку, а действия России - "угрозу" для евроатлантической безопасности, НАТО призывает Россию убрать США и Чехию из списка "недружественных стран ", "воздержаться от любых других шагов, не совместимых с Венской конвенцией о дипломатических отношениях ". Фактически открыт путь к членству в НАТО Украины и Грузии.

Каким будет "дух Женевы " во время встречи Владимира Путина и Джо Байдена с учетом прошедших во время визита американского президента в Европу саммита «семерки», Совета НАТО и его переговоров с руководством Евросоюза? Сможет ли Запад добиться прекращения репрессий против оппозиции в России и соблюдения режимом Путина прав человека?

Обсуждают экономист и политолог Владислав Иноземцев и политолог-американист Малек Дудаков.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир 16 июня в 17:05