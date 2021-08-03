Время Свободы: Любовь Соболь взаперти

Один из лидеров партии «Яблоко» Лев Шлосберг снят с выборов в Псковское областное законодательное собрание – за поддержку Алексея Навального (UPD Шлосберга восстановили) ***Любовь Соболь – о наложенных на нее приговором по санитарному делу ограничениях***Кристина Тимановская – о том, что заставило ее выступить против белорусских спортивных чиновников