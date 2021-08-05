"Выборы без кандидатов". Соцсети о новых скандальных снятиях

Новый предвыборный скандал, на этот раз в Петербурге. Там снимают с выборов лидера местного "Яблока" Бориса Вишневского. Первоначально сообщалось, что его будут снимать за "связь с ФБК", потом оказалось, что избирком нашёл какие-то ошибки в документах.

Любовь Соболь:

Против Вишневского, сильного питерского депутата, использовали грязную технологию из 90-х с двумя спойлерами, но и это не помогло. Теперь его хотят снять с выборов по беспределу. Памфилова снова будет рассказывать, что так защищает страну?

Диана Качалова:

Звонит Борис Вишневский. Матом не ругается (думаю, исключительно потому, что знает - его телефон прослушивается), но громко и возмущенно дышит. Я бы тоже нервно дышала на его месте - двойников, левых дядек Быкова и Шмелева, по весне внезапно поменявших фамилии и ставших Борисами Вишневскими, на выборах зарегистрировали кандидатами, а его, сто лет как Бориса Лазаревича Вишневского, которого весь город знает – с выборов сняли. Типа у поддельных Вишневских документы в порядке, а у настоящего Борика - одна бумажка не по форме.

Александра Гармажапова:

Все уже знают, что самого народного депутата Петербурга Бориса Лазаревича Вишневского сняли с выборов в ЗакС. Потому и сняли, что слишком популярный.

Самим-то приятно участвовать в шапито?

Нина Фрейман:

Это такое позорище для Петербурга, что просто уже ни слов, ни сил нет. Абсолютно всех, кто действительно работает на город, кто его знает, заботится о нём, лишают любых возможностей делать своё дело. Старый центр на глазах превращается в труху, со всех сторон подпираемую человейниками. Видеть это невыносимо. Романтичные сториз, рилз и всяческие тиктоки про Питер уже вызывают либо слезы, либо тошноту. Сняв с выборов последнего депутата ЗакСа, который действительно работал на город, упыри, которые этот город ломают, окончательно развяжут себе руки.

Сергей Шелин:

Почему Бориса Вишневского снимают с выборов в ЗакС по округу? Ведь он никак не сторонник Алексея Навального. Но этого теперь мало. Причина в том, что Вишневский, хоть и стопроцентный яблочник, но не Явлинский, и это становится роковым недостатком в глазах начальства. Продолжаю надеяться, что мой друг Борис все-таки сможет участвовать в выборах в ЗакС по списку и, значит, пройдет в депутаты.

Кстати, о Шлосберге. Его за считаные дни успели снять с выборов за ту самую "связь с Навальным" и восстановить обратно. При этом всё происходило только в Пскове, а в Москве, где Шлосберг тоже баллотируется, ничего подобного не было.

Михаил Фишман:

Не понимаете, как это Шлосберг оказался причастным к экстремистской деятельности и снят с выборов во Пскове, но не причастен и зарегистрирован кандидатом в Москве? Ну а что? Псков же не Москва. Например, идет в Пскове дождь, а в Москве ясно. Может такое быть? Легко.

Леонид Волков:

Смех сквозь слезы, конечно, но все-таки — изрядный анекдот: Шлосберг публично, много и яростно критиковал "Умное голосование", и был, конечно, одним из самых ярких оппонентов ФБК на демократическом фланге (наряду с известным питерским яблочником Борисом Вишневским, которого тоже собираются снимать с выборов за это же самое). Ну то есть снимать Шлосберга как "экстремиста" за "связь с ФБК" — это примерно то же самое, что снимать с выборов Володина за недостаточную любовь к Путину.

А то, что в Пскове Шлосберг "экстремист", а в Москве — не "экстремист" (прямо как в том анекдоте про "... а вокруг меня — четверг"), только еще подчеркивает абсурдность, выборочность и произвольность применения этого нового, наспех сляпанного закона.

Но — и вот тут будет обещанная неприятная вещь — еще одну вещь показывает. В Пскове Шлосберг работает много лет; он проводил там список "Яблока" через электоральный барьер много раз, и много раз формировал в Заксобрании фракцию; избирал там глав муниципалитетов и районов. В Пскове он опасен — в Пскове его снимают по абсурдному обвинению.

А в Москве... а в Москве в 207 округе Шлосберг на выборах очень нужен.

Впрочем, есть мнение, что Шлосберга могут снять снова.

Олег Степанов:

Шлосберг сумел восстановиться на выборах, апеллируя к тому, что решение в отношении ФБК в силу не вступило.

Но это вступление в силу будет уже через пару часов, как закончится рассмотрение апелляции.

Так что видимо восстановили Шлосберга ненадолго

Александр Рыклин:

Главный тренд этого политического сезона - демонстративный отказ от соблюдения даже видимости закона... К примеру, ФБК Навального после отклонения апелляции только сегодня стал "экстремистской" организацией. А, между тем, за связь с ФБК уже по суду сняли с выборов хренову тучу человек...

Как будто судьи по всей стране саркастически улыбаются нам и говорят с упреком: "Ну, что вы такие придиры и формалисты"? "Как будто не ясно было, чем дело кончится"?

Дмитрий Гудков:

Андрею Пивоварову продлили арест в Краснодаре. Заседание закрыли под предлогом тайны следствия.

Максиму Резнику продлили домашний арест в Петербурге.

Бориса Вишневского снимают с выборов, «потеряв» все его документы.

Как там, говорите, «выбираем вместе»?

И сажаем по отдельности.