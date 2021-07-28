Россия потребовала от YouTube и Twitter удалить аккаунты структур Навального

Роскомнадзор потребовал от YouTube и Twitter заблокировать аккаунты "Фонда борьбы с коррупцией", общественного движения "Штабы Навального", а также "Фонда защиты прав граждан".

В сопроводительном письме ведомства сказано, что на этих страницах в социальных сетях размещались призывы к осуществлению экстремистской деятельности, массовым беспорядкам и их финансированию, и что согласно действующему российскому законодательству, за распространение таких материалов предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее Роскомнадзор заблокировал на территории России сайт Алексея Навального и ещё более сорока ресурсов, связанных с ним и Фондом борьбы с коррупцией.

После этого Роскомнадзор потребовал от YouTube заблокировать каналы сторонников Навального - Леонида Волкова, Любови Соболь, Георгия Албурова и Владимира Милова.

Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан и штабы Алексея Навального признаны российскими властями "экстремистскими организациями", их деятельность на территории России запрещена. Кроме того, фонды признаны властями "иностранными агентами". Навальный и его сторонники не согласны с этими решениями и считают их единственной целью давление на оппозицию и недопуск её представителей к выборам.