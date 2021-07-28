Роскомнадзор требует заблокировать аккаунт Любови Соболь в твиттере

Роскомнадзор потребовал от Twitter заблокировать аккаунт юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь. Об этом она написала в соцсети. По ее словам, уведомление от ведомства поступило во вторник вечером.

Правозащитница привела соответствующие скриншоты сообщений от администрации соцсети. Согласно изображениям, российские власти усматривают в ее твитах нарушение закона из-за ссылок на организации, которые пригнаны российским судом "экстремистскими". К ним относятся ФБК, Фонд защиты прав граждан и движение "Штабы Навального".

Накануне по аналогичной причине Роскомнадзор потребовал заблокировать YouTube-каналы других сторонников Навального – Леонида Волкова, Владимира Милова и Георгия Албурова.

26 июля Роскомнадзор заблокировал сайт самого Алексея Навального и еще более 40 ресурсов, связанных ФБК.

В середине июня президент России Владимир Путин заявил, что ФБК призывал к "массовым беспорядкам". Тогда же на сайте Навального было опубликовано расследование о бизнесе семьи председателя Госдумы Вячеслава Володина.

9 июня Мосгорсуд признал "экстремистскими организациями" Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан (фонды также признаны иностранными агентами) и штабы Навального. В том же решении суд объявил о немедленном прекращении деятельности этих организаций.

14 января ФСИН объявила Навального в федеральный розыск, обвинив его в нарушении режима по делу "Ив Роше", по которому оппозиционера осудили на 3,5 года условно. Навальному назначили испытательный срок до 30 декабря 2020 года, в течение этого времени он должен был дважды в месяц являться на регистрацию в органы ФСИН. 17 января в аэропорту Шереметьево по прилете из Берлина оппозиционера задержали. В начале февраля суд по требованию ФСИН заменил Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. В срок заключения ему зачли нахождение под домашним арестом с декабря 2013-го по февраль 2014 года. Навальный должен выйти на свободу в конце июля — начале августа 2023 года.

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