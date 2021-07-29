Генпрокуратура требует заблокировать ютуб-канал новосибирского депутата

Генеральная прокуратура России требует заблокировать ютуб-канал независимого депутата горсовета Новосибирска Сергея Бойко. Об этом он сообщил на своей странице в фейсбуке.

Депутат отметил, что ведомство требует удалить не конкретное видео, или их часть, а весь канал. "Видимо все 352 видео на канале содержат экстремизм и призывы к массовым беспорядкам, и деятельность нежелательных организаций." – заявил Бойко.

Ранее Роскомнадзор потребовал от YouTube и Twitter заблокировать аккаунты "Фонда борьбы с коррупцией", общественного движения "Штабы Навального", а также "Фонда защиты прав граждан". В сопроводительном письме говорится, что на этих страницах в социальных сетях размещались призывы к осуществлению экстремистской деятельности, массовым беспорядкам и их финансированию, и что согласно действующему российскому законодательству, за распространение таких материалов предусмотрена уголовная ответственность.

Сергей Бойко был координатором регионального штаба Навального. В горсовет Новосибирска он избрался при поддержке коалиции "Новосибирск 2020".

Ранее Роскомнадзор заблокировал сайт Навального и ещё более сорока ресурсов, связанных с ним и Фондом борьбы с коррупцией.

Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан и штабы Алексея Навального признаны российскими властями "экстремистскими организациями", их деятельность на территории России запрещена. Кроме того, фонды признаны властями "иностранными агентами". Навальный и его сторонники не согласны с этими решениями и считают их единственной целью давление на оппозицию и недопуск ее представителей к выборам.