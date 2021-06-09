Пола Уилана признали склонным к побегу из российской колонии

Осуждённый и отбывающий срок в России по обвинению в шпионаже американец Пол Уилан признан склонным к побегу. Об этом рассказала адвокат Ольга Карлова после посещения Уилана в мордовский колонии.

По словам защитника, из-за особого статуса у заключённого более строгое содержание. Например, работать он может только в первую смену и после обеда не может выходить на прогулку. Каждые два часа Уилана будит надзиратель для проверки. Из-за этого врач указал на проблемы со здоровьем у заключённого, отметила адвокат.

Помимо прочего, по словам защитника, заключённый получил пять взысканий за различные нарушения.

Карлова отметила, что защита хочет подать ходатайство о выдворении Уилана из России, так как его действия не принесли реального ущерба. Адвокат сказала ТАСС, что взамен в Россию для дальнейшего отбытия наказания могут быть переданы российские граждане, находящиеся в тюрьмах США, возможно, Виктор Бут или Константин Ярошенко". "Мы рассчитываем, что этот вопрос будет обсуждаться на встрече президентов Владимира Путина и Джо Байдена", – добавила Карлова.

Ходатайство о выдворении Уилана для отбытия наказания в Америке, по словам защиты, будет подано в Мосгорсуд сразу после российско-американского саммита. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в ответ на это заявил журналистам, что никакие действия в отношении Уилана не прорабатываются.

Бывший американский морской пехотинец Пол Уилан был задержан в отеле в Москве в декабре 2018 года. По данным следствия, на изъятой у него флешке содержались сведения, составляющие гостайну. Уилан вину не признал. Уголовное преследование он назвал провокацией и "абсурдным политическим похищением".

По словам Жеребенкова, свидетели защиты – около 10 человек – заявили в суде, что американец никого не вербовал и никакую секретную информацию не собирал.

15 июня прошлого года Мосгорсуд признал Уилана виновным в шпионаже и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.

Помимо гражданства США, у Уилана имеются гражданства Великобритании, Ирландии и Канады.

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