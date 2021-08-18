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Время Свободы: Афганский урок для Украины

Время Свободы: Афганский урок для Украины
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Время Свободы: Афганский урок для Украины

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Можно ли доверять заявлениям афганских талибов о том, что они будут соблюдать базовые права женщин?***Какие уроки следует извлечь Украине из решения американской администрации вывести свои войска из Афганистана?***Неизвестные угрожают бывшему координатору движения «Открытая Россия» Артему Важенкову, участвовавшему год назад в белорусских протестах

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