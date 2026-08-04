"По собственному". Увольнение ректора ГИТИС Григория Заславского

Информационный дайджест «Время Свободы с Андреем Шароградским». Среда, 5 августа 01:01 Владимир Зеленский объявил об успехе действий СБУ против России 03:20 17 человек погибли при российском ракетном ударе по Киеву и Киевской области 04:30 Как сети защищают от дронов дороги в Харьковской области 06:08 ВСУ атаковали еще один склад Wildberries и НПЗ в Уфе 08:24 Владимир Путин объявил об объединении служб тыла, создании «войск беспилотных систем» и назначении новых командующих группировками «Центр» и «Восток» 10:33 Расследование о жестоком обращении с военными 225 штурмового полка ВСУ 15:44 Увольнение ректора ГИТИС Григория Заславского 24:27 В Тбилиси начинается демонтаж архитектурного комплекса «Кувшины», построенного во времена президентства Михаила Саакашвили