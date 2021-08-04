Легкоатлетка Яна Максимова решила не возвращаться в Беларусь

Белорусская легкоатлетка Яна Максимова вместе со своей семьей решила не возвращаться в Беларусь после того, что случилось с бегуньей Кристиной Тимановской на Олимпиаде в Токио. Об этом она сообщила на своей странице в инстаграм.

Сейчас спортсменка находится в Германии. Вместе с ней на родину отказался возвращаться её муж Андрей Кравченко, который на Олимпиаде 2008 года завоевал серебряную медаль в десятиборье. "Долго думая и размышляя, мы приняли решение не возвращаться в Беларусь. К огромному сожалению, сейчас там можно потерять не только свободу, но и лишиться жизни." - написал Максимова.

Спортсменка выступает в многоборье. В июне этого года Максимова выиграла Кубок Беларуси, но не смогла принять участие в Олимпиаде, так как не выполнила олимпийский квалификационный норматив.

Ранее издание "Наша Нива" сообщило о том, что из Беларуси уехал тренер гандбольного клуба "Витязь" Константин Яковлев. В июне этого года он в был арестован на 15 суток по статье об участии в несанкционированном массовом мероприятии.

В минувшее воскресенье стало известно, что белорусские спортивные чиновники пытались насильно вывезти с Олимпиады в Токио легкоатлетку Кристину Тимановскую. Они собирались сделать это после критики в их адрес со стороны спортсменки.

В аэропорту Токио спортсменка обратилась в полицию и попросила о защите. На родине она опасается преследования. Посольство Польши в Японии выдало легкоатлетке гуманитарную визу. По заявлению польского МИДа, спортсменка сможет получить поддержку и продолжить карьеру в Варшаве.

2 августа Тимановская должна была участвовать на Олимпиаде в забеге на 200 метров. До этого она раскритиковала тренеров за то, что её без каких бы то ни было обсуждений решили включить в эстафету 4 по 400 метров, на которой она не специализируется. Двух подруг Тимановской по команде отстранили от участия из-за недостаточного количества допинг-проб. Спортсменки обвинили руководство белорусской национальной сборной в ошибках, которые в итоге не позволили им выступить на их первой Олимпиаде.