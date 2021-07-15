Оппозиционного кандидата в Горсовет Мурманска насильно госпитализировали

Кандидата в депутаты Горсовета Мурманска Виолетту Грудину принудительно увезли в больницу для пациентов с коронавирусной инфекцией. У подъезда ее встретили судебные приставы, сотрудники полиции, сотрудники Роспотребнадзора и врачи – они сопроводили Грудину в специальный ковидный автомобиль. Об это она сообщила в своем телеграм-канале.

14 июля суд в Мурманске удовлетворил иск Роспотребнадзора о принудительной госпитализации Грудиной. Согласно решению суда, Грудина будет находиться в больнице до получения отрицательного теста на коронавирус. При этом на заседании приглашенный Роспотребнадзором врач заявил, что Грудина не нуждается в госпитализации, однако суд это не учел.

К началу рассмотрения дела Грудина успела сдать тест на коронавирус – в справке из независимой лаборатории сказано, что коронавирусная инфекция у Грудиной не обнаружена, сообщила "Медиазона".

В июне Виолетта Грудина находилась на двухнедельной самоизоляции в связи с тем, что ее тест на коронавирус дал положительный результат. В сообщении о результате теста говорилось, что она должна находиться на самоизоляции 14 дней "со дня контакта". Когда был контакт с больным коронавирусом, Грудина не знала, поэтому решила отсчитывать срок самоизоляции с момента появления симптомов. Первый раз после болезни Виолетта вышла из дома 5 июля.

В Роспотребнадзоре настаивают, что Грудина должна была досидеть на карантине до 11 июля, то есть дождаться двух недель после получения положительного теста, а не после появления симптомов. Иск о принудительной госпитализации Грудиной подала главный санитарный врач по Мурманской области. Кандидат в депутаты Горсовета связала это решение с попыткой местных властей помешать ее участию в выборах.

"Вся эта история была изначально придумана для того, чтобы не позволить мне как кандидату в депутаты в горсовет подать документы в ТИК, – пишет Грудина в своем телеграм-канале. – У меня не было ни одного дня для подачи, и, скорее всего, меня будут держать в ковидном госпитале до тех пор, пока не закончится приём документов на регистрацию кандидатов".

До этого полиция неоднократно задерживала волонтеров предвыборного штаба Грудиной, которые вели агитацию.

Против Грудиной также было возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, создавшем угрозу массового заболевания людей. В пресс-релизе МВД утверждалось, что Грудина выходила из дома и посещала общественные места, зная о положительном результате теста на COVID-19.