Оппозиционный кандидат в горсовет Мурманска объявила голодовку

В Мурманске бывшая глава регионального штаба Алексея Навального (признан экстремисткой организацией) Виолетта Грудина, которая ведёт кампанию по выборам в депутаты горсовета, объявила голодовку. Сообщение Грудиной опубликовано в её телеграм-канале.

По словам Грудиной, голодовку она ведёт в знак протеста против действий администрации больницы, в которую её поместили для лечения от коронавируса. Сторонница Навального утверждает, что госпитализировали её незаконно.

Грудина пишет, что 25 июля она передала через главврача больницы Аркадия Амозова документы для её доверенного лица и последующей передачи их в территориальную избирательную комиссию. Документы не передали и не вернули ей. При этом Амозов, который победил в праймериз от "Единой России", подал в региональный избирком свои документы о самовыдвижении, утверждает Грудина.

Голодовка, как пишет Грудина, будет продолжаться до выполнения администрацией больницы и главным врачом её требования о передаче документов для выдвижения в местный избирком.

Суд вынес решение о принудительной госпитализации Грудиной 14 июля. Против неё возбудили дело по статье о нарушение санитарно-эпидемиологических правил из-за того, что ранее она заболела коронавирусной инфекцией и нарушила режим самоизоляции. По этой статье Грудиной грозит до двух лет тюрьмы.

Грудина уверена, что желание властей отправить ее в ковидный госпиталь именно сейчас – попытка помешать ей подать документы для регистрации в качестве кандидата на выборах, которые должны пройти 11 сентября.