Лицом к событию. Тотальная инвентаризация навальнистов

Кремль ставит на учет всех, кто каким-то образом высказывал свою поддержку оппозиции, в частности команде Навального и ее инициативам. Зачем Путину тотально послушное общество? В студии политики Максим Шевченко и Максим Круглов.
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