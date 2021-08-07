Российская спортсменка впервые с 1996 года не выиграла золотую медаль Олимпиады в индивидуальном многоборье в художественной гимнастике. 7 августа главную награду в этой дисциплине завоевала израильтянка Линой Ашрам. Её золото стало третьим для Израиля в истории Игр, отмечает газета Times of Israel.
В ходе выступления 22-летняя Ашрам совершила грубую ошибку, выронив ленту. Однако ей хватило набранных баллов, чтобы опередить Дину Аверину. Третье место заняла белоруска Алина Горнасько.
В индивидуальном многоборье в художественной гимнастике с 1988 года побеждали только советская, украинские и российские спортсменки. Они же с 1996 года занимали все места на подиуме. Россиянки выигрывали золото без перерывов с 2000 года.
- 8 августа состоится розыгрыш комплекта наград в групповом многоборье в той же дисциплине. Россия выиграла все золотые медали в этой дисциплине с 2000 года.
- Главный тренер российской сборной Ирина Винер-Усманова заявила, что российские гимнастки столкнулись в этом году с несправедливым судейством. Она сказала, что будет думать, останется ли она в спорте, цитирует её ТАСС.
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