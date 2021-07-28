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Археология

Олимпиада без флага. Эфир в 18:05

Что принесут России Игры в Токио? Обсуждают Екатерина Кулиничева и Андрей Адельфинский

В Токио открылись самые странные Олимпийские игры в истории – сдвинутые на год из-за пандемии, без болельщиков, в условиях карантина и недовольства местного населения. Сборная Олимпийского комитета России, находящаяся под допинговой дисквалификацией, выступает без национального флага и гимна. Что принесут эти игры России, и могут ли они привести к долгожданным переменам в российском спорте?

Участвуют: Екатерина Кулиничева, журналист, и Андрей Адельфинский, доцент МГТУ им. Н.Э. Баумана, автор книги "Назло рекордам. Опыт исследования массового спорта". Эфир в 18:05.

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