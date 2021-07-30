"Много визга и дурацких новостей": как проходит Олимпиада в Токио

В Токио продолжается Олимпиада, которую многие называют самыми "сумбурными" , "странными" и даже "скандальными" спортивными состязаниями за последние годы. Олимпийские игры, которые завершатся 8 августа, проходят без зрителей на трибунах из-за коронавирусных ограничений. Каждый день ковид выявляется у десятков спортсменов, только на этой неделе из-за положительного анализа на коронавирус у одного из олимпийцев была изолирована сборная Австралии по легкой атлетике. Обывателей пугают новым "олимпийским" штаммом коронавируса, а спортсменам на Олимпиаде пытаются запретить интимные отношения – из-за опасности заражения вирусом.

Положительный тест на коронавирус был выявлен у американского чемпиона по прыжкам с шестом Сэма Кендрикса. Выяснилось, что он тесно контактировал с другими спортсменами, в том числе австралийскими. Это подтвердил австралийский прыгун с шестом Куртис Маршалл. После этого 63 легкоатлета попросили немедленно вернуться в свои комнаты для изоляции.

Ранее организаторы Олимпиады сообщали, что с начала июля тесты на коронавирус показали положительный результат у более чем 150 человек, имеющих отношение к соревнованиям. Этих спортсменов перевели в специальные карантинные отели.

Доктор медицинских наук, профессор, специалист Общества доказательной медицины Василий Власов полагает, что в период эпидемии коронавируса Олимпиаду разумнее было бы отменить, но коммерческие интересы ее организаторов победили:

Эти соревнования можно было бы отменить или перенести, но победили финансовые интересы

– Олимпиаду не отменили, потому что существует множество людей и организаций, финансово заинтересованных в ее проведении, и это не только спортсмены. Других объяснений у меня нет, потому что эти соревнования можно было бы снова отменить или перенести. Что касается финансовых интересов – там много спонсоров, людей, которые делают бизнес на передаче телевизионного сигнала, на продаже рекламного времени во время трансляций. Их очень много, и все они хотят получить свой кусок. При этом я не сторонник катастрофических прогнозов в отношении последствий Олимпиады, которых сейчас появляется очень много. Публикуются теории насчет того, что там выявится какой-то особый вирус, потому что там, в Японии, какие-то совершенно особые условия для его формирования и так далее. На мой взгляд, для этого нет никаких оснований. Передача инфекции возможна везде. Естественно, в условиях Олимпиады, когда спортсмены контактируют друг с другом, она наиболее вероятна. Но если бы было больше зрителей, ситуация была бы гораздо хуже. Поскольку зрителей мало, спортсменов регулярно тестируют, а тех, у кого выявили инфекцию, изолируют, есть основания предполагать, что катастрофических событий не произойдет. Да, кто-то из спортсменов привезет вирус домой, его изолируют в своей Австралии или Канаде, но ничего принципиально страшного в плане нового витка эпидемии я не жду, – говорит профессор Василий Власов.

Ранее спортсмены-олимпийцы жаловались на условия проживания: им предложили спать на картонных кроватях. Организаторы заявили, что таким образом хотят минимизировать интимные контакты между спортсменами. Считается, что спать на такой кровати может только один человек, поскольку она выдерживает до 200 килограммов и ломается от резких движений. Организаторы призвали не прыгать на кроватях и не "праздновать".





Разного рода неприятности начали преследовать Олимпиаду с самого начала: режиссера церемонии уволили за шутку о Холокосте. Комик Кэнтаро Кобаяси покинул свой пост на фоне скандала из-за появившейся в интернете записи его выступления 1998 года, в котором он шутит на тему Холокоста. Об увольнении Кобаяси накануне открытия Игр сообщил организационный комитет Олимпиады в Токио. А крупнейший рекламодатель "Тойота" отказался от рекламы свой продукции из-за "низкой общественной поддержки" соревнований.



Кроме того, организаторы совершили геополитическую ошибку, на которую им сразу указали: они представили карту Украины без Крыма. В разделе "расписание и результаты" на сайте Олимпийских игр на карте со странами, где болельщики могут поддержать свою национальную сборную, при выборе в списке стран Украины на карте можно было увидеть, что Крым отделен от материковой Украины линией, которой на данной карте обозначают государственные границы. В МОК это назвали ошибкой подрядчика, которая была быстро исправлена. Там также извинились за изображение Крыма в составе России на официальном сайте Олимпиады в Токио. Об этом сообщили министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и российское агентство "Р-Спорт" со ссылкой на представителя МОК.

Первый канал, который в России транслирует церемонию из Токио, не показал во время парада атлетов выход сборной Украины. Трансляцию незадолго до её выхода на стадион прервали на рекламу. "Парад спортсменов длится порядка двух часов, для выполнения коммерческих обязательств его показ прерывается рекламой несколько раз", – заявили РБК в пресс-службе Первого канала

И даже сами японцы отнеслись к Олимпиаде в своей стране без энтузиазма. По опросам, большинство жителей Японии выступают против проведения Олимпиады в сложившейся обстановке. Многие поспешили уехать из Токио, а некоторые пикетировали церемонию открытия с требованием отменить соревнования.



О том, как коронавирусные ограничения и околоспортивная шумиха повлияли на олимпийскую атмосферу и мешает ли это воспринимать Олимпиаду в Токио как праздник спорта, рассуждает политолог и болельщик Кирилл Шулика:

Олимпиада без зрителей – неполноценная Олимпиада

– Понятно, что Олимпиада без зрителей, когда все в масках и на социальной дистанции, – это неполноценная Олимпиада. Но спортсмены в этом не виноваты, они выступают, а люди смотрят. Я тоже смотрю. Телевизионная картинка от коронавируса не пострадала, а вот сама Олимпиада без зрителей, с огромными убытками организаторов, которые не могут продать сувенирную продукцию, – это довольно грустно. Кроме того, в эти дни в Токио был рекорд по зараженным коронавирусом за сутки, и конечно, для них это большие проблемы. Но на телевизионной картинке и на шоу это никак не сказывается. Я думаю, спортсменам психологически еще сложнее, потому что во многих видах спорта довольно сложно выступать без зрителей и без их поддержки. Я думаю, именно поэтому снялась с соревнований американская гимнастка Симона Байлз. Так что можно предположить, что эта необычная Олимпиада вносит изменения и в поведение спортсменов.



– А влияют ли на их поведение и настроение негативные новости, связанные с Олимпиадой? Тот же скандал с Крымом, который не включили в состав Украины, рост числа заболевших спортсменов, отказ от участия крупных рекламодателей?

Это переживается довольно бытро: прочитал новость и забыл

– Спортсмены перед соревнованиями от всего абстрагируются: ничего не смотрят, не читают, не видят, готовятся к выступлениям психологически и физически. На них это никак не влияет. На зрителей, думаю, тоже. Это переживается довольно быстро: прочитал новость и забыл. Сейчас много видов спорта, много наград, много чисто спортивных соревновательных событий, и они оттеняют эти вещи, которые и так, в принципе, не жили бы долго в информационном поле. Там происходит много интересного и драматичного: выиграли первую золотую медаль представители Бермудских островов, первую медаль выиграли туркмены. Есть герои, которые не выигрывают медали, но остаются героями этих Игр. Я имею в виду Оксану Чусовитину, у которой это восьмая Олимпиада, и она заявила о завершении спортивной карьеры. У нее красивая спортивная история, и такие истории – это то, что реально украшает Олимпиаду и что обсуждается, помимо спортивных результатов, – уверен политолог Кирилл Шулика.



За Олимпиадой в Токио внимательно следит и комментирует выступления спортивный журналист, советская и российская легкоатлетка, чемпионка мира в тройном прыжке Иоланда Чен. По ее мнению, на таких крупных соревнованиях скандалы и неприятности случаются постоянно, что не мешает спортсменам выступать, а зрителям – смотреть Олимпиаду и болеть за свои команды:

Ковид абсолютно ничего не подпортил

– Ковид абсолютно ничего не подпортил. Перед началом Олимпиады было много визга, криков, разговоров и разных дурацких новостей, и это естественно, пока спортсмены не вступили в борьбу. Но, как только начались соревнования, мне кажется, я и как болельщик смотрю Олимпиаду дома по телевизору, и комментирую, как только вступили спортсмены в борьбу, как только начались соревнования, все эти новости, весь этот ковид, вся эта ерунда – все это сразу отошло на второй план. Никого это больше не интересует: ни спортсменов, ни тренеров, даже и болельщиков, по-моему, тоже. Все довольны выигрышами, медалями, выступлениями, попаданиями в финал. Поступает масса интригующих новостей, всегда есть предвкушение красивой борьбы, красивых, классных финалов, начало еще каких-то видов спорта. Поэтому, когда вся эта шелуха отпала, осталось настоящее зерно, ядро, ради чего, собственно говоря, Олимпиада и существует, ради чего зрители, болельщики ее обожают и смотрят. Меня уже даже маски сейчас не смущают, настолько это само собой разумеющаяся вещь. Я неоднократно бывала в Японии в течение своей спортивной карьеры, в Японии все всегда ходят в масках. Если вы видели, в Европе японские туристы всегда в масках, и это всегда удивляло европейцев, а особенно россиян, никто не мог понять, почему они все время в масках, а для них это абсолютная норма жизни. А социальная дистанция – я об этом даже не говорю.

– Большинство россиян в ходе соцопросов признались, что не знают спортсменов, которые сейчас выступают на Олимпиаде. И сами соревнования проходят сейчас без зрителей. А для кого все-таки проходит Олимпиада? Только для спортсменов, которым важны годы подготовки? Или обычные люди тоже смотрят, несмотря на негативную информацию о соревнованиях?

Олимпийские игры всегда были чем-то омрачены, вокруг них всегда что-то происходило

– На самом деле, Олимпийские игры всегда были чем-то омрачены, все время вокруг них что-то происходило, были какие-то конфликты, какие-то скандалы. Каждые четыре года, приезжая на Олимпиаду, спортсмены, зрители, болельщики и туристы всегда сталкивались с теми или иными неприятностями. Слушайте, ну, наш мир так устроен, наша планета так устроена – у нас все время что-то происходит, у нас не бывает так, чтобы все было чистым, гладким, белым и пушистым. Это абсолютно нормально, и люди к этому привыкли. Мне кажется, мы сами себе надумываем проблемы, которых на самом деле не существует. Давайте жить по Конфуцию – не надо искать черную кошку в темной комнате, тем более что ее там нет. Ну, случилась эпидемия – ничего страшного, все равно люди приехали и выступают. А насчет зрителей я вам вот что скажу. Даже если Олимпиада проходит в какой-то стране, туда приезжают туристы, а на спортивные объекты приходят зрители, все равно это капля в море от зрителей, от миллиардной аудитории, которая смотрит по всему миру Олимпийские игры по телевизору. Потому что такое количество людей все равно не может приехать в одну страну и посетить эти турниры. И даже проданные билеты – это капля в море, потому что основная масса болельщиков всегда смотрит Олимпийские игры по телевидению. Именно поэтому такие дорогие права на показы и трансляции Олимпийских игр, поэтому телевидение всегда старается показать все как можно лучше с использованием новейших технологий. Поэтому все, что сейчас говорится о зрителях, – это просто чушь собачья, это вообще не о чем. Олимпийские игры всегда – это в первую очередь телевизионные трансляции.

– Многие отмечают, что Япония не стала слишком вкладываться в организацию церемонии. Что вам лично нравится и не нравится в организации нынешней Олимпиады?

Страна, которая проводит соревнования, вкладывает в это меньше всего

– Надо просто знать, как устроена организация Олимпийских игр. Страна, которая проводит соревнования, вкладывает в это меньше всего. В основном это деньги Международного Олимпийского комитета, это деньги федераций, это деньги спонсоров. Сама страна очень мало вкладывает, она в основном получает хорошие дивиденды от присутствия туристов, от продажи сувенирной символики, от посещения всяких туристических мест, проживания в гостиницах, покупки еды и так далее, и тому подобное. Сама страна никогда особенно не тратится на проведение того или иного большого соревнования. Что касается церемонии открытия, я вам честно скажу, мне она очень понравилась! Это было стильно, очень деликатно, очень вкусно. Это было очень сдержанно, с одной стороны, по-японски, по-азиатски сдержанно, но при этом с большим вкусом и очень элегантно. Меня лично отсутствие зрителей вообще никак не напрягало, потому что любая церемония открытия – это темнота на стадионе, все внимание концентрируется именно на середине стадиона, где происходит все действо, а огромное количество зрителей смотрят в основном по телевидению. Поэтому, я говорю, в этом смысле вообще никаких проблем нет. Например, я сейчас комментирую пулевую стрельбу, которая проходит на более мелких стадионах. Там фактически полные трибуны, потому что на пулевой стрельбе всегда огромное количество профессионалов, тех, кто участвуют в соревнованиях, уже освободившиеся спортсмены или еще не вступившие в борьбу спортсмены, тренеры, журналисты, официальные лица и так далее. Поэтому зрители есть, они тоже производят огромное количество шума и поддерживают спортсменов, – рассказала спортивный комментатор, чемпионка мира и Европы по легкой атлетике, заслуженный мастер спорта России Иоланда Чен.



Всего в состязаниях в Токио принимают участие около 11 тысяч спортсменов, представляющих 204 национальных олимпийских комитета. Выступит и сборная спортсменов-беженцев – под олимпийским флагом. Всего будет разыграно 339 комплектов олимпийских наград в 41 виде спорта, в том числе новых олимпийских видах, таких как карате, скалолазание и скейтборд.

На церемонию открытия допустили около 1000 человек, главным образом высокопоставленных представителей стран – участниц Игр. Из мировых лидеров, кроме императора Японии Нарухито, присутствовал президент Франции Эммануэль Макрон. США представляла первая леди Джилл Байден.

В ходе церемонии открытия минутой молчания почтили память умерших от COVID-19 и "всех, кто не сможет принять участие в Играх". Отдельно были упомянуты израильские спортсмены, ставшие жертвой теракта во время Олимпиады 1972 года в Мюнхене, – это первое подобное упоминание в ходе церемоний открытия.