Иракское управление гражданской авиации запретило национальным авиакомпаниям полёты в Минск. Решение принято по распоряжению правительства страны, сообщается в фейсбуке ведомства. Перелёты закрыты на фоне миграционного кризиса на белорусско-литовской границе, где ежедневно задерживаются десятки граждан Ирака.

Летом литовские власти объявили режим чрезвычайной ситуации на белорусской границе. В республику проникли больше четырёх тысяч человек, не имеющих визы. Значительная часть из них прилетели в Минск, заявив целью поездки туризм. В Ираке посредники предлагают жителям нелегальную миграцию в Евросоюз через белорусскую границу, сообщается в ряде журналистских расследований.

Евросоюз обвиняет в ситуации режим Александра Лукашенко. Утверждается, что белорусские власти способствуют нелегальной миграции. Вильнюс требует ужесточить санкции против Минска. Страны Евросоюза усилили давление на Багдад, чтобы остановить массовое прибытие мигрантов, передаёт журнал Politico.

Белорусские власти обвинения официально не признают. Однако в мае Александр Лукашенко фактически пообещал ослабить контроль за границей в качестве ответных мер на санкции Евросоюза. Связанные с властью телеграм-каналы сообщают, что в Минск могут начать летать рейсы из Кабула.