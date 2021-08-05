Лукашенко поручил "закрыть каждый метр границы"

Александр Лукашенко поручил силовикам усилить работу по охране государственной границы, передаёт информационное агентство “БЕЛТА”. Такое решение было принято на фоне миграционного кризиса.

“С сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна… Закройте каждый метр границы. Мы не зря вкладывали колоссальные средства в пограничные войска, в наши вообще силовые структуры. Народ наш должен чувствовать себя спокойно, он должен знать, что есть мужики, которые готовы их защитить”, – выступил Лукашенко на совещании по вопросам ситуации на границе.

Он также обвинил Литву и Польшу в провокациях на границе, добавив, что западные страны, когда у них не получилось провести в Белоруссии "семь или восемь этапов так называемой цветной революции", вернулись "к тактике шантажа и давления".

Летом Литва сообщила о резком увеличении числа беженцев, которые бегут в ЕС через белорусскую территорию. Большинство мигрантов приехали в Минск из Турции и Ирака. Власти Литвы объявили режим ЧС и начали возводить стену с колючей проволокой на границе с Беларусью.

Евросоюз утверждает, что структуры, которые участвуют в организации потоков мигрантов и переправке нелегалов, пользуются покровительством белорусских властей. По мнению литовского правительства, Минск использует беженцев как средство политического давления на ЕС из-за введённых санкций против режима Александра Лукашенко.