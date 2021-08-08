Авторы нашумевшей рекламы "ВкусВилл" уволились из компании 

Отвечавший за контент торговой сети "ВкусВилл" Роман Поляков и несколько его коллег уволились после того, как компания удалила рекламную статью с участием лесбийской пары, извинившись за её появление.

Отмечается, что они уволились по собственному желанию, поскольку "им было противно".

В июне компания "ВкусВилл" придумала рекламный материал, в котором рассказывается о покупателях. На приглашение принять участие в публикации откликнулась однополая пара. "Такие семьи тоже есть, они тоже ходят в наш магазин, и поскольку мы решили, что всё это соответствует нашим ценностям, мы с удовольствием включили их в публикацию: и на сайте, и в соцсетях", – заявлял тогда Роман Поляков.

После публикации материала во "ВкусВилл" сообщили об угрозах, поступающих в адрес руководства и сотрудников, а также в адрес героинь рекламной статьи.

В июле руководство сети супермаркетов здоровой еды удалило рекламу с сайта компании и из соцсетей. В специальном обращении, подписанном двенадцатью управляющими "ВкусВилл", включая основателя сети, Андрея Кривенко, говорилось, что рекламный материал "больно задела чувства большого числа покупателей, сотрудников, партнёров и поставщиков". "Считаем эту публикацию своей ошибкой, ставшей проявлением непрофессионализма отдельных сотрудников", – резюмировало руководство "ВкусВилл".

В начале августа ЛГБТ-пара, которая приняла участие в нашумевшей рекламе, уехала из России в Испанию, где собирается просить убежище.