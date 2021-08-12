Прокуратура запросила для Киры Ярмыш два года ограничения свободы 

Прокуратура во время прений в Преображенском районном суде Москвы запросила для пресс-секретаря Алексея Навального Киры Ярмыш два года ограничения свободы по так называемому "санитарному делу".

При этом прокурор ходатайствовал о продлении обвиняемой домашнего ареста до момента вступления приговора в силу.

"Санитарное дело" было открыто Следственным комитетом России после акций в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, которые прошли в десятках российских городов 23 и 31 января. В связи с ним были арестованы или объявлены в розыск ближайшие соратники Навального, включая его родного брата, а также политические активисты. Их обвиняют в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил.

Согласно версии следствия, часть обвиняемых призывали через соцсети выйти протестовать в центр Москвы. Откликнувшись на призыв, туда приехали люди, которые должны были оставаться дома на самоизоляции. В оперштабе по борьбе с коронавирусом заявляли, что 23 января на Пушкинскую площадь пришли 19 человек, которым был поставлен диагноз COVID-19. Это создало угрозу массового заболевания людей, утверждают следователи.

Правозащитники указывают на избирательность российских властей в оценке действий протестующих. Отмечается, что в Москве проходило множество массовых мероприятий, в частности – провластные митинги, и их участники не подвергались преследованиям и никак не проверялись. Сами обвиняемые по "санитарному делу" категорически не признают вину и считают целью преследования помешать им участвовать в предстоящих выборах в Госдуму. Как только один из них, Константин Янкаускас, отказался вести предвыборную кампанию из-за смерти отца, дело против него закрыли.

В августе двух обвиняемых по "санитарному делу", Любовь Соболь и Николая Ляскина, приговорили к ограничению свободы на полтора года и год соответственно. Им запретили выходить из дома по ночам, покидать пределы Москвы и участвовать в массовых мероприятиях. Не дожидаясь вступления приговора в силу, Соболь, по сообщениям СМИ, уехала из России. Сама она свой отъезд не подтвердила и не опровергла.