Против соратников Навального возбудили ещё одно дело - за сбор средств

Следственный комитет России возбудил ещё одно уголовное дело против ближайших соратников находящегося в заключении оппозиционера Алексея Навального. Ивана Жданова и Леонида Волкова, а также "иных лиц", которые в сообщении Следственного комитета не названы, обвиняют в сборе средств и оказании финансовых услуг, заведомо предназначенных для финансирования экстремистской организации.

Фонд борьбы с коррупцией (включённый в список "иноагентов") и штабы Навального недавно были признаны в России экстремистскими и запрещены. Решение суда вступило в силу на днях.

Жданов был директором ФБК, а Волков - руководителем сети ныне распущенных штабов Навального. Как говорится в сообщении ведомства, 5 августа 2021 года в Сети был размещён видеоролик с участием Жданова и Волкова, которые "заявили о продолжении их противоправной деятельности и организовали сбор средств, призвав неограниченный круг лиц поддержать «Команду Навального» и осуществлять их финансирование путем пожертвования по указанной ими ссылке".

В опубликованном ролике соратники Навального говорят о том, что работу их команды теперь можно поддержать из любой точки мира, при этом платежи будут анонимными, и российские власти не получат доступа к данным жертвователей. При этом Волков и Жданов не выступали от имени запрещённых организаций, а говорили о "команде Навального", которая формально не запрещена.

Иван Жданов и Леонид Волков, как и ещё ряд соратников Навального, находятся сейчас за границей. Ранее против них были возбуждены уголовные дела по другим статьям. СМИ со ссылкой на источники на днях сообщили, что из России выехала ещё одна соратница оппозиционера, Любовь Соболь, которая недавно была приговорена к ограничению свободы по так называемому санитарному делу. Сама она не подтверждала и не отрицала эти сообщения.

После возвращения Алексея Навального в начале 2021 года с лечения за рубежом в Россию, его ареста и разгона акций протеста в его поддержку власти обрушились с репрессиями на сторонников оппозиционера. Структуры Навального были признаны экстремистскими, многие его соратники подверглись уголовному преследованию по разным поводам.