Правительство обяжет сайты передавать единому измерителю аудитории в Рунете данные о посещаемых страницах интернет-сайтов, IP-адресах пользователей и их геолокацию. Это может дать возможность чётко идентифицировать всю интернет-историю пользователей Рунета. На это обратила внимание газета "Коммерсантъ".

В июне в России был принят закон о создании единого измерителя интернет-аудитории, которому будут обязаны передавать данные российские сайты. 15 июля Минцифры опубликовало проект о составе и объеме сведений, которые он должен получать от интернет-СМИ, стриминговых сервисов и новостных агрегаторов.

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Среди этих данных — полные сведения о компьютере или смартфоне пользователя, в том числе, марка, модель и уникальный идентификатор; его IP-адрес и геолокация; заголовок посещённых им сайтов и название просмотренных видео, точное время доступа к ним. Объединения участников интернет-рынка считают, что эти запросы избыточные, пишет "Коммерсантъ".

В частности, отмечается, что вместо глобального изучения аудитории Рунета государство требует от бизнеса передавать данные о конкретных пользователях. Сведения, которые получит измеритель, при уже имеющейся у государства информации точно позволят идентифицировать личность пользователя, считает один из экспертов газеты. В Минцифры с этим не согласны и утверждают, что будут собирать только обезличенную информацию.