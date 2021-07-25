Жара как новая реальность. Эфир в 18:05

В Москве несколько недель стояла рекордная жара, в Канаде температура перевалила за +50, в Кувейте на солнце плавятся автомобили. Пришло ли уже глобальное потепление? Станет ли подобная жара не аномалией, а новой нормой? И как адаптироваться к изменениям климата?

В беседе участвуют: Павел Константинов, доцент МГУ, кандидат географических наук, и Полина Каркина, координатор проектов по климату российского отделения Greenpeace. Эфир в 18:05.

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