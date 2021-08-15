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Талибы вошли в президентский дворец
32 минут(ы) назад
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Талибы вошли в президентский дворец
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Но резиденция Ашрафа Гани была пуста
Талибы вошли в президентский дворец
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