Адвокаты Пола Уилана полтора месяца не могут связаться со своим клиентом 

Адвокаты Пола Уилана, осуждённого в России по обвинению в шпионаже, пожаловались в российскую Генпрокуратуру на невозможность с ним связаться. В жалобе указано, что уже полтора месяца защите не обеспечивают телефонного разговора с Уиланом, который отбывает наказание в одной из колоний в Мордовии. Адвокаты просят привлечь виновных в этом лиц к установленной законом ответственности.
В начале августа защита Уилана написала такую же жалобу во ФСИН, но она ни на что не повлияла. За полтора месяца осуждённый сделал лишь один звонок родителям. Известно также, что больше недели Уилан находился в штрафном изоляторе. Причину его перевода на особый режим во ФСИН не назвали.
- Бывший американский морской пехотинец Пол Уилан, имеющий помимо гражданства США паспорта Великобритании, Ирландии и Канады, был задержан в отеле в Москве в декабре 2018 года. По данным следствия, на изъятой у него флешке содержались сведения, составляющие гостайну. Уилан вину не признал. Уголовное преследование он назвал провокацией и "абсурдным политическим похищением".
- 15 июня прошлого года Мосгорсуд приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима. В июне этого года уже находящийся в тюрьме Уилан был признан склонным к побегу, в связи с чем он подвергается проверке надзирателей каждые два часа.
- Представители российской власти неоднократно намекали на возможность обменять Уилана на осуждённых в США россиян, в частности на Виктора Бута. В июне вопрос об освобождении или обмене обсуждался на встрече Байдена с Путиным.
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