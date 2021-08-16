Адвокаты Пола Уилана полтора месяца не могут связаться со своим клиентом 

Адвокаты Пола Уилана, осуждённого в России по обвинению в шпионаже, пожаловались в российскую Генпрокуратуру на невозможность с ним связаться. В жалобе указано, что уже полтора месяца защите не обеспечивают телефонного разговора с Уиланом, который отбывает наказание в одной из колоний в Мордовии. Адвокаты просят привлечь виновных в этом лиц к установленной законом ответственности.

В начале августа защита Уилана написала такую же жалобу во ФСИН, но она ни на что не повлияла. За полтора месяца осуждённый сделал лишь один звонок родителям. Известно также, что больше недели Уилан находился в штрафном изоляторе. Причину его перевода на особый режим во ФСИН не назвали.