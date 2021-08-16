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"Написала бы еще больше твитов с призывом выходить на митинг"

"Написала бы еще больше твитов с призывом выходить на митинг"
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"Написала бы еще больше твитов с призывом выходить на митинг"

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Пресс-секретарь оппозиционера Алексея Навального Кира Ярмыш получила 1,5 года ограничения свободы по так называемому "санитарному делу". Оно возбуждено Следственным комитетом после акций в поддержку Навального, которые прошли в десятках российских городов в январе. Ярмыш запретили менять постоянное место жительства без предварительного уведомления специализированного государственного органа, посещать места проведения массовых мероприятий и участвовать в них. Также ей запрещено выезжать за пределы Москвы и Московской области без согласия специализированного государственного органа. Раз в месяц она должна являться в уголовно-исполнительную инспекцию.

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