"Написала бы еще больше твитов с призывом выходить на митинг"

Пресс-секретарь оппозиционера Алексея Навального Кира Ярмыш получила 1,5 года ограничения свободы по так называемому "санитарному делу". Оно возбуждено Следственным комитетом после акций в поддержку Навального, которые прошли в десятках российских городов в январе. Ярмыш запретили менять постоянное место жительства без предварительного уведомления специализированного государственного органа, посещать места проведения массовых мероприятий и участвовать в них. Также ей запрещено выезжать за пределы Москвы и Московской области без согласия специализированного государственного органа. Раз в месяц она должна являться в уголовно-исполнительную инспекцию.