Лицом к событию. Плохие шутки с Игорем Сечиным

Покажем видео с концерта белорусских стенд-ап комиков в Москве, где Идрак Мирзализаде веселится на предмет Вячеслава Володина, и особенно Игоря Сечина. А также: обсуждаем редчайший случай, когда позиция главы Чечни Рамзана Кадырова разошлась с позицией главы российского МИД Сергея Лаврова. В гостях: историк Никита Петров и сценарист Юрий Сычев.