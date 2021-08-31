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Лицом к событию

Плохие шутки с Игорем Сечиным

Игорь Сечин и Идрак Мирзализаде (коллаж)

Покажем видео, которое по неизвестным причинам оказалось стертым по всему интернету. Видео с концерта белорусских стенд-ап комиков в Москве, где Идрак Мирзализаде веселится на предмет Вячеслава Володина, и особенно Игоря Сечина. Вполне возможно, что именно эти шуточки, а вовсе не пресловутый "матрас", стали причиной сначала тюремного заключения, а потом и пожизненной высылки из РФ Идрака, гражданина Республики Беларусь. А также: обсуждаем редчайший случай, когда позиция главы Чечни Рамзана Кадырова разошлась с позицией главы российского МИД Сергея Лаврова. Иосиф Сталин как '"причина для развода". В гостях: историк Никита Петров и сценарист, преподаватель курса стенд-апа Юрий Сычев. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева. Эфир в 19.00

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