При Путине ГКЧП победил?

30 лет назад 18 августа 1991 года группой высших советских и партийных чиновников, создавших вечером этого дня Государственный комитет по чрезвычайному положению, был начат августовский путч. Ключевой фигурой переворота, который готовился с начал августа, чтобы сорвать подписание 20 августа Союзного договора, был глава КГБ Владимир Крючков. Формально ГКЧП возглавил вице-президент СССР Геннадий Янаев. Президент СССР в этот вечер после визита делегации заговорщиков, требовавших ввести чрезвычайное положение, был лишен связи и заблокирован в крымской резиденции Форос. 19 августа в 6 утра народу СССР и миру сообщили о состоявшемся государственном перевороте. В Москву были введены войска двух дивизий. К полудню того же дня руководители России во главе с Борисом Ельциным и спикером ВС Русланом Хасбулатовым выступили с призывом к сопротивлению путчу. К зданию Верховного Совета пришли сотни тысяч москвичей. В течение двух дней продолжалось противостояние, которое завершилось 21 августа распадом ГКЧП, выводом войск и арестом заговорщиков. Августовский путч отрыл длорогу мирной реформаторской демократической революции, началу эконмических реформ в России. Он же похоронил окончательно идею Горбачева о создании нового Союзного государства. Украина после путча отказалась от варианта конфедерации, объявив о своей независимости, что сделало распад СССР необратимым.

Почему зарождавшийся в России демократический режим сменился авторитарно-клептократической диктатурой Владимира Путина? Почему 43% опрошенных "Левада-центром" оценивают события августа 1991 года как трагические и гибельные для страны? Почему доминирует мнение, что не были правы ни Борис Ельцин и демократы, ни ГКЧП? В 2018 году так ответили 53% респондентов, в 2021 - 66%.

Обсуждают участники событий: историк, бывший зам председателя Моссовета и народный депутат СССР Сергей Станкевич, бывший народный депутат России, доктор экономических наук Виктор Шейнис, и автор книги о событиях 1991 года историк, профессор Лондонской школы Экономики Владислав Зубок.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Эфир в 19-05