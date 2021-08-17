"Нарастание репрессивности режима". Политзэков становится больше

С начала года количество политических заключенных в России выросло с 349 до 410. По данным правозащитного центра "Мемориал" (внесен в реестр иноагентов), подавляющее большинство были лишены свободы в связи с их религиозной принадлежностью. Также в список попали люди, которые оказались лишены свободы после участия в акциях в поддержку Алексея Навального в январе этого года.

Радио Свобода поговорило с правозащитником Сергеем Давидисом о том, как эти люди оказались в заключении и почему не стоит ждать значительного сокращения числа политзаключенных в скором будущем.

16 августа правозащитный центр "Мемориал" обновил список политических заключенных в России – на данный момент в этом списке 410 имен. Количество политзаключенных неуклонно растет последние десять лет, исследователи отмечают только один спад за этот период: он произошел в 2013 году перед Олимпийскими играми в Сочи. В этом году рост количества политических заключенных более значительный, чем в прошлые годы, отмечает член совета Правозащитного центра "Мемориал" Сергей Давидис.

Большинство людей из списка политзаключенных, 329 человек, были лишены свободы в связи с их религией: это преимущественно мусульмане и Свидетели Иеговы (деятельность "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России" признана экстремистской).

"Большую часть, к сожалению, составляют люди, которые преследуются в связи с реализацией права на свободу совести или религиозной принадлежности, – рассказывает Давидис. – Это Свидетели Иеговы, которым каждый месяц выносят приговоры, связанные с лишением свободы, плюс постоянно возбуждаются все новые дела, в рамках которых люди помещаются под стражу либо под домашний арест. Также в эту группу входят люди, которые обвиняются в участии в деятельности "Хизб ут-Тахрир" как в России, так и в Крыму. В России эта организация признана террористической, мы полагаем, что без всяких оснований. А преследованию подвергаются отнюдь даже не только члены этой организации, а вовсе непричастные к их деятельности люди, особенно среди крымских татар".

После аннексии Крыма российские суды осудили десятки жителей полуострова, как правило крымских татар, по обвинению в причастности к деятельности "Хизб-ут-Тахрир". В России движение "Хизб ут-Тахрир" запрещено с 2003 года, на территории Украины и большинства европейских стран его деятельность законна.

"Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" был признан Верховным судом РФ экстремистской организацией в 2017 году. Как отмечал правозащитный центр "Мемориал", в решении суда "не приведено ни одного факта нарушения верующими общественного порядка, проявления агрессии или насилия с их стороны, свидетельств, что их деятельность угрожала безопасности Российской Федерации". Тем не менее, за четыре года против Свидетелей Иеговы в России было возбуждено 257 уголовных дел, в статусе обвиняемых оказался 531 человек – такая статистика приведена на сайте Свидетелей Иеговы в России.

По словам Сергея Давидиса, в этом году в списке политзаключенных появилась еще одна группа верующих. Правоохранительные органы причисляют их к запрещенной в России террористической организации "Ат-Такфир валь-Хиджра".

"Есть еще одна религиозная группа, которую, судя по всему, фактически выдумывает следствие, – это "Ат-Такфир валь-Хиджра", египетская организация 70-х годов прошлого века, за участие в которой обвиняют людей, которые просто не ходят в мечеть, не оказывают уважение официальным исламским священнослужителям, а сами на дому устраивают обряды. Следствие утверждает, что эта организация существует и сейчас. Последнее, что о ней известно, когда она действительно действовала, – это в Египте в 70-х годах. У нее была некая доктрина. Некие элементы пересечения ее доктрины с религиозными практиками этих групп, которые сейчас подвергаются преследованию, дают следствию, а потом и суду совершенно нелепые основания говорить, что эти люди осуществляют деятельность этой организации", – говорит Сергей Давидис.

Политических заключенных, которые были лишены свободы в связи с религией, значительно больше, потому что их преследуют не в индивидуальном, а в групповом порядке.

"Людей преследуют только за то, что они определенным образом реализуют свое право на свободу совести – ненасильственным, естественным образом, – рассказывает Давидис. – Тут самый очевидный классический пример – это Свидетели Иеговы. Люди продолжают молиться так, как они привыкли молиться, так, как им предписывает их вера. Это не представляет никакой угрозы ни для кого. И они не считают возможным прекратить исповедовать свою веру из-за того, что организации, связанные с этой верой, признаны экстремистскими. Хотя, как неоднократно было сказано, запрещены только организации, а исповедовать религию не запрещено, и молиться они могут. Но на самом деле факт, что они продолжают исповедовать свою религию, объявляется продолжением деятельности экстремистской организации. И это оказывается очень простым способом пополнения числа экстремистов в случае со свидетелями Иеговы или числа террористов в случае с "Хизб ут-Тахрир". То есть это экстремисты и террористы, которых ищут под фонарем, массово записывают сперва в обвиняемые, а потом в осужденные. Таким образом нарабатывают статистику, получают награды, повышения".

Остальные люди из списка политзаключенных, 81 человек, были лишены свободы по другим политическим мотивам. В этом году в список попал оппозиционный политик Алексей Навальный, который был отправлен судом в колонию по делу "Ив Роше" 2013 года. Также в списках политзаключенных оказались участники протестов в поддержку Навального, которые прошли в январе этого года – вскоре после ареста политика. В список попали журналисты студенческого журнала DOXA, которых обвиняют в вовлечении несовершеннолетних в совершение действий, представляющих опасность для их жизни, – причиной стала публикация видеообращения к студенческому сообществу, где говорится о незаконности угроз руководства вузов отчислять учащихся из-за их присутствия на акциях протеста в поддержку Алексея Навального. Участники "санитарного дела" также включены в список политзаключенных – многие из них до сих пор, уже больше полугода, находятся под домашним арестом.

"Тенденция этого периода – это жесткое подавление всех оппозиционных структур гражданского общества, независимых от власти: дела против ФБК (признан властями России экстремистской организацией и иноагентом, – прим. РС), против сподвижников Навального, против участников протестного движения. Они имели место и раньше, но не столь массово. Сейчас это преследование в определенных сегментах политического спектра носит гораздо более массовый характер, чем раньше. На это накладывается ситуация с выборами, что само по себе, видимо, влечет нарастание репрессий и подавление любых организованных групп, которые независимы от власти.

Но отдельно можно выделить репрессии против потенциальных или реальных кандидатов, которые могли бы участвовать в этих выборах. Среди новых политзаключенных такие люди тоже есть, например, Алексей Ворсин в Хабаровске".

По мнению Сергея Давидиса, в будущем количество политических заключенных будет расти – возможно лишь небольшое замедление роста после окончания выборов в Государственную Думу.

"Они [данные о количестве политзаключенных] говорят о нарастании репрессивности существующего в России режима. О том, что теряя возможности убеждения, теряя возможности какого-то подкупа граждан, режим все больше вынужден опираться на чисто насильственные практики. Пример Беларуси и сама логика такого репрессивного режима заставляют его и дальше наращивать репрессии. Поэтому, к сожалению, следует ожидать того, что число политзаключенных будет и дальше расти.

Может быть, темп роста станет чуть пониже на пару-тройку месяцев после выборов, но, в принципе, тенденцию, к сожалению, это изменить не может. Более того, происходит некое такое соревнование по самым бредовым репрессивным инициативам. Мы еще не видели уголовного правоприменения в связи с нежелательными организациями, кроме "Открытой России" (которая вообще ею не является). А закон принят и есть основания ожидать, что они будут применены. К сожалению, буквально идет соревнование между разными депутатами, разными отрядами власти идет – кто придумает более нелепое репрессивное ограничительное карающее законодательство. Они будут принимать новые законы такого рода, которые неминуемо будут влечь применение его к невиновным людям. Поэтому какого-то замедления роста небольшого можно ожидать после выборов, но не более того", – говорит Давидис.

Списки политзаключенных правозащитного центра "Мемориал" – это лишь минимальная оценка числа политзаключенных в современной России. В действительности политзаключенных и других людей, лишенных свободы по политическим мотивам, существенно больше. По предположениям Сергея Давидиса, политических заключенных в России может быть в два-три раза больше, чем на данный момент было внесено в список.