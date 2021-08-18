Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Бывшего министра сепаратистов "ДНР" судят в Москве за мошенничество

Лидер донецких сепаратистов Александр Захарченко и Александр Тимофеев (справа) в 2017 году, архив

Суд в Москве продлил арест бывшему члену правительства сепаратистов так называемой "ДНР" Александру Тимофееву. В России он подозревается в покушении на мошенничество: он обещал за 5 миллионов долларов прекратить уголовное преследование заочно арестованного бизнесмена, уверено следствие.

О деле Тимофеева пишет газета "Коммерсантъ". Украинский сепаратист с позывным Ташкент участвовал в захвате здания городского совета Донецка в 2014 году, позднее был назначен в первый состав правительства "ДНР" на должность министра доходов и сборов, сообщала редакция Донбас.Реалии. Он участвовал в обменах пленными между сепаратистами и украинскими властями. В 2017 году на него было совершено покушение. После убийства тогдашнего лидера поддерживаемых Россией сепаратистов Александра Захарченко в 2018 году, Тимофеев уехал в Россию.

Уголовное дело на него было возбуждено в 2021 году, пишет "Коммерсантъ". Согласно данным следствия, Тимофеев, вместе с бывшим советником экс-премьер-министра Украины Николая Азарова Игорем Сосновским, связался с объявленным в розыск российским бизнесменом и предложил ему остановить его уголовное преследование в России.

За 500 тысяч долларов, утверждает следствие, Тимофеев обещал обеспечить письмо главы ФСБ Александра Бортникова к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву, после которого расследование дела бизнесмена было бы передано от МВД к спецслужбе. На втором этапе, который должен был обойтись разыскиваемому уже в 4,5 миллиона долларов, сотрудники силовых структур должны были прекратить его уголовное преследование.

Изучив предложение, предприниматель обратился в ФСБ. Его представитель пообещал передать Тимофееву 500 тысяч долларов в ресторане на Северо-Западе Москвы. Там бывший сепаратист был задержан при получении денег. При продлении ему ареста следствие заявило суду, что Тимофеев обладает обширными связями в государственных и правоохранительных органах, пишет газета. Свою вину он не признаёт. По предъявленным статьям ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG