Суд в Москве продлил арест бывшему члену правительства сепаратистов так называемой "ДНР" Александру Тимофееву. В России он подозревается в покушении на мошенничество: он обещал за 5 миллионов долларов прекратить уголовное преследование заочно арестованного бизнесмена, уверено следствие.

О деле Тимофеева пишет газета "Коммерсантъ". Украинский сепаратист с позывным Ташкент участвовал в захвате здания городского совета Донецка в 2014 году, позднее был назначен в первый состав правительства "ДНР" на должность министра доходов и сборов, сообщала редакция Донбас.Реалии. Он участвовал в обменах пленными между сепаратистами и украинскими властями. В 2017 году на него было совершено покушение. После убийства тогдашнего лидера поддерживаемых Россией сепаратистов Александра Захарченко в 2018 году, Тимофеев уехал в Россию.

Уголовное дело на него было возбуждено в 2021 году, пишет "Коммерсантъ". Согласно данным следствия, Тимофеев, вместе с бывшим советником экс-премьер-министра Украины Николая Азарова Игорем Сосновским, связался с объявленным в розыск российским бизнесменом и предложил ему остановить его уголовное преследование в России.

За 500 тысяч долларов, утверждает следствие, Тимофеев обещал обеспечить письмо главы ФСБ Александра Бортникова к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву, после которого расследование дела бизнесмена было бы передано от МВД к спецслужбе. На втором этапе, который должен был обойтись разыскиваемому уже в 4,5 миллиона долларов, сотрудники силовых структур должны были прекратить его уголовное преследование.

Сайт заблокирован?

Обойдите блокировку! читать >

Изучив предложение, предприниматель обратился в ФСБ. Его представитель пообещал передать Тимофееву 500 тысяч долларов в ресторане на Северо-Западе Москвы. Там бывший сепаратист был задержан при получении денег. При продлении ему ареста следствие заявило суду, что Тимофеев обладает обширными связями в государственных и правоохранительных органах, пишет газета. Свою вину он не признаёт. По предъявленным статьям ему грозит до 10 лет лишения свободы.