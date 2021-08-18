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Сын главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина купил жильё за 180 млн рублей 

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин 

Сын Дмитрия Рогозина, главы госкорпорации Роскосмос, владеет квартирой в столичном элитном жилом комплексе "Триумф Палас", стоимость жилья составляет около 180 миллионов рублей, утверждается в новом расследовании команды Алексея Навального.

Согласно данным Росреестра, Рогозин-младший приобрёл квартиру, площадь которой 208 квадратных метров, два года назад. При этом в расследовании команды Навального сказано, что за восемь последних лет сын главы Роскосмоса, занимаясь бизнесом, заработал 55 миллионов рублей - это значительно меньше стоимости квартиры.

Отмечается также, что Алексей Рогозин купил жильё у члена совета директоров машиностроительного завода "Арсенал" Сергея Саруева. "Арсенал" является крупным подрядчиком Роскосмоса: в декабре прошлого года предприятие получило контракт на разработку проекта космического ядерного буксира за 4,2 миллиарда рублей.

В ноябре 2019 года Алексей Навальный сообщил, что в декларации Дмитрия Рогозина появился дачный дом и участок в 25 соток, их общая стоимость - около 200 миллионов рублей. При этом официальная зарплата главы Роскосмоса – 23 миллиона рублей в год.

Сам Дмитрий Рогозин в начале августа заявил, что коррупция в оборонно-промышленном комплексе "должна караться расстрелом, а не посадками", поскольку она напрямую угрожает безопасности страны.

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