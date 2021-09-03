Время Свободы: "Что почувствовал бы Путин?" Говорят родственники погибших рейса MH17

В суде по делу о крушении рейса MH17 выступают родственники погибших*** Мария Колесникова и ее соратник Максим Знак приговорены белорусским судом к 11 и 10 годам тюрьмы***Один из лидеров национального движения крымскотатарского народа Нариман Джелял и еще четверо крымских татар арестованы по обвинению в попытке диверсии на газопроводе в Крыму*** Сайт «умного голосования» заблокирован, поисковикам «Гугл» и «Яндекс» запрещено показывать результаты по «умному голосованию», если они не ведут на сайт торгующей шерстью компании