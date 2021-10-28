Адвокаты семей погибших при крушении MH17 заметили слежку

Адвокатам, представляющим на судебном процессе в Нидерландах родственников погибших пассажиров и членов экипажа рейса MH17, который был сбит в небе над Донбассом в 2014 году, предложены меры защиты после сообщений о слежке.

Несколько представителей защиты рассказали, что замечали за собой слежку от здания суда или видели подозрительных мужчин вблизи своих домов. Об этом в четверг сообщила местная вещательная компания RTL. "В целом можно сказать, что все стороны судебного разбирательства осведомлены о физических и цифровых угрозах. Но мы никогда не комментируем, какие конкретные меры безопасности принимаются в ответ", - прокомментировала ситуацию Reuters официальный представитель главного нидерландского антитеррористического управления NCTV Анна София Постум.

По сведениям RTL, в конце сентября NCTV организовало с адвокатами беседу, где юристам заявили, что за предполагаемыми попытками их запугать может стоять Россия. Тогда же адвокатам предложили меры по их охране. Сами они комментировать информацию также отказались.

Обвиняемыми на процессе по делу о гибели малайзийского "Боинга" проходят трое россиян и один гражданин Украины. Из россиян это полковник запаса ФСБ Игорь Гиркин (Стрелков), старший офицер ГРУ в отставке Сергей Дубинский и подполковник запаса ВДВ Олег Пулатов. Четвёртый обвиняемый - командир разведывательного подразделения самопровозглашённой "ДНР" Леонид Харченко. Ни один из них в суд не явился. Пулатов – единственный, кого на процессе в Нидерландах представляют адвокаты.

Пассажирский рейс MH17 следовал из Амстердама в Куала-Лумпур, когда был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. Никто из находившихся на борту 298 человек не выжил.

Международная следственная группа пришла к выводу, что самолёт был поражён ракетой из комплекса "Бук", принадлежащего российской армии. Снаряд, по данным следствия, был, судя по всему, выпущен с территории, подконтрольной воюющим в Донбассе сепаратистам. Москва причастность к авиакатастрофе отрицает.

В сентябре на судебном процессе начали слушать показания членов семей погибших. В течение трёх недель они рассказывали о том, как трагедия повлияла на их жизнь и высказывали надежду на то, что справедливость в итоге восторжествует.

Судебное разбирательство в Нидерландах идёт с марта прошлого года. Россия отказалась экстрадировать обвиняемых.