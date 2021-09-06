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live Лицом к событию. "Патологическое нежелание россиян смотреть в лицо опасности"

Лицом к событию. "Патологическое нежелание россиян смотреть в лицо опасности"
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Лицом к событию. "Патологическое нежелание россиян смотреть в лицо опасности"

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Благодаря соловьевской рекламе мы вместе с аналитиком Андреем Колесниковым и журналистом Артемием Троицким обсудили темы, которые поднимались на заседании "Страх и ненависть в России" таллинской конференции: с какого момента в стране началась новая репрессивная реальность? Когда посыплется режим? Какую роль в этом сыграют настроения силовиков? Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

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