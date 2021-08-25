Представитель ЛГБТ заявил, что его похитили в Москве и вывезли в Чечню

Представитель ЛГБТ Ибрагим Селимхванов подал в московскую полицию заявление о похищении и насильном вывозе его в Чечню, сообщает "Медиазона" со ссылкой на "Российскую ЛГБТ-сеть".

Селимхванов обращался в правозащитную организацию за помощью в ноябре 2020 года - тогда он заявил о насилии со стороны родственников из-за его сексуальной ориентации.

В мае этого года представителя ЛГБТ задержали на востоке Москвы люди в штатском, которые разговаривали на чеченском языке. Они забрали у него документы и телефон, после чего вывезли в Грозный. Там Селимхванова передали полицейским, которые пытались выяснить у него личные данные людей, помогающих на Кавказе представителям ЛГБТ. После этого похищенного отправили к родственникам, от которых ему вновь удалось сбежать. Приехав в Москву, Селимхванов сразу подал заявление в полицию.

"Российская ЛГБТ-сеть" не раскрывает информацию о том, где Селимхванов находится сейчас. В организации лишь отметили, что подали жалобу в Следственный комитет на бездействие правоохранительных органов.