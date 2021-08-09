Родители и общественники в Свердловской области обвинили детский лагерь “Салют” в пропаганде ЛГБТ. Их возмутил “День наоборот” – когда девочки переодеваются в мальчиков, а мальчики – в девочек.

Мероприятие проводят в лагере регулярно, оно закреплено в программе организации. На этой смене один из отдыхающих мальчиков не захотел переодеваться и заснял на видео, как остальные ходят по коридору в юбках.

Он позвонил маме и рассказал о происходящем. Она попросила сына "не участвовать в этой вакханации" и сказала, что в их семье “не принято женскую одежду надевать мужчинам”.

Её поддержал руководитель Свердловского Совета отцов Вячеслав Бальцевич: “Это целенаправленная пропаганда ЛГБТ-сообщества. Что делает пацан в женской одежде, накрасившийся, с непонятными причёсками и ужимками? Что в нём пробуждается, к чему это его подталкивает?”

Бальцевич направил в прокуратуру запрос с просьбой проверить действия лагеря на предмет ЛГБТ-пропаганды.

В администрации “Салюта” сообщили Znak.com, что дети могли неправильно понять суть “Дня наоборот”: Это смешные переодевания: вывернуть одежду, надеть кофту вместо штанов, а штаны вместо кофты. Кто-то красит себе лицо, рисует мордочки. Дети просто неправильно восприняли, или до них неправильно донесли информацию. Соответственно, “День наоборот” был прекращён сразу же. Ничего пропагандистского в этом не было”.

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков заявил Е1, что проверит, насколько участие детей в празднике было добровольным и обсудит, “как избежать такой неоднозначной реакции” родителей.

В России с 2013 года действует "закон о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних". ЕСПЧ и Комитет по правам человека ООН признали его дискриминационным.

и Комитет по правам человека ООН его дискриминационным. Согласно опросу российской ЛГБТ-сети, проведенному в 2020 году, с дискриминацией, нарушением прав или насилием столкивается 78% представителей сообщества.

Группа "Стимул" отмечает , что за 2019 год им удалось зафиксировать 94 случая дискриминации и 36 эпизодов применения языка вражды к представителям ЛГБТ. Совершено 41 преступление.

, что за 2019 год им удалось зафиксировать 94 случая дискриминации и 36 эпизодов применения языка вражды к представителям ЛГБТ. Совершено 41 преступление. В 2017 году стало известно о массовых задержаниях и убийствах представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне. Утверждается, что более 150 человек были вывезены правозащитниками из региона, большая их часть покинула Россию.