Гендиректор "Дождя" намерена отстаивать интересы всех "иноагентов"

Генеральный директор и совладелица телеканала "Дождь" Наталья Синдеева опубликовала на своей странице в фейсбуке большой комментарий относительно решения российских властей признать СМИ, которым она руководит, "иностранным агентом".

Синдеева отметила, что не считает таковым свой телеканал, а закон, который позволяет объявить журналистов и целые редакции "иноагентами", назвала "подлым" и "абсурдным".

"Иноагент, по сути, это человек или организация, которые действуют в интересах другого государства. Ни у меня, ни у нас нет никакого другого государства. Мы живём, работаем и зарабатываем на то, чтобы продолжать своё дело только в России. Мы действуем в интересах наших граждан, россиян, которые, согласно Конституции, имеют право на свободу слова", - подчеркнула гендиректор "Дождя", добавив, что будет отстаивать интересы всех СМИ, признанных "иностранными агентами".

В августе Минюст России внёс телеканал "Дождь" в реестр "иностранных агентов" поскольку он цитировал материалы, подготовленные другими СМИ – "иностранными агентами".

До этого в реестр "иноагентов" были внесены множество неподконтрольных Кремлю СМИ, среди них – издания "Медуза", "МБХ медиа", "Открытые медиа", "Важные истории", "Проект", "Настоящее время", и другие. Также Минюст объявил "иноагентами" несколько журналистов, работающих в этих изданиях. После этого "МБХ медиа" и "Открытые медиа" прекратили свою работу.