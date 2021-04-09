Лидер КНДР призвал население готовиться к тяжёлому кризису 

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал граждан готовиться к тяжёлому кризису, сообщает Би-би-си. Такое признание – редкое для такой авторитарной страны – он сделал на фоне предупреждений со стороны международных правозащитников. Они рассказали о том, что КНДР сталкивается с острой нехваткой продовольствия и экономической нестабильностью.

Выступая на партийной конференции, Ким, по всей видимости, сравнил нынешнюю ситуацию с голодом 1990-х годов. Для облегчения бедственного положения населения он призвал чиновников готовиться к "Трудному маршу". Этот термин используется официальными лицами Пхеньяна в качестве характеристики голода середины 1990-х годов, когда из-за нехватки продовольствия погибли от 600 тысяч до двух миллионов северокорейцев.

Специалисты отметили, что отсылка к "Трудному маршу" – весьма нестандартный шаг даже для Ким Чен Ына, который в целом оказался не чужд самокритики: в октябре прошлого года он сказал, что не смог добиться для страны необходимых изменений.

Нынешняя угроза нависла над страной в условиях пандемии, из-за которой КНДР закрыла границы с Китаем, играющим ключевую роль в поддержании экономического баланса в Северной Корее. Самые серьезные сигналы тревоги идут как раз из районов, расположенных вблизи китайской территории: масштабная контрабанда, которая всегда была источником существенной прибыли для местных жителей КНДР, была перекрыта из-за коронавирусных ограничений. Другим фактором кризиса в Северной Корее являются жёсткие санкции со стороны международного сообщества.

Как выясняется, сейчас в КНДР стоимость килограмма кукурузы – основного продукта питания для большинства сельских жителей страны – порой превышает их месячную зарплату. В отчете Human Rights Watch сообщается о том, что еда из КНР не поступает в Северную Корею уже почти два месяца. О "серьезном продовольственном кризисе", который разворачивается в КНДР, в прошлом месяце докладывал и спецпредставитель ООН. По его словам, поступают сообщения о голодных смертях.

Как напоминает британская телерадиокомпания, экономика Северной Кореи жестко контролируется правительством, является одной из наименее свободных в мире и считается крайне неэффективной. "Огромные расходы на содержание военных и силовых структур мало что оставляют рядовому северокорейцу", – резюмируют авторы материала.

Северокорейские власти утверждают, что страна не пострадала из-за COVID-19, однако аналитики сомневаются в правдивости этих слов.

На фоне экономических бедствий в КНДР администрация президента США Джо Байдена пыталась установить контакт с руководством Северной Кореи, но не получила ответа из Пхеньяна. В января 2021 года лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, выступая в Пхеньяне на съезде Трудовой партии Кореи, заявил, что не намерен отступать от политики конфронтации в отношении Соединённых Штатов, назвав их "самым большим врагом" КНДР. На днях стало известно, что КНДР не будет участвовать в Олимпиаде в Токио летом 2021 года.