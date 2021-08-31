В России выявлено рекордное число случаев коррупции за 8 лет

Генеральная прокуратура России зафиксировала за первые шесть месяцев 2021 года 24 с половиной тысячи случаев коррупции. Это максимум за последние восемь лет, говорится в опубликованном в понедельник сборнике ведомства "О состоянии преступности в России".

Около половины случаев коррупции составляют взятки, размер которых в трети случаев не превышает 10 тысяч рублей. Чаще всего брали и давали взятки в Пермском и Ставропольском краях, а также в Санкт-Петербурге.

Согласно данным Генпрокуратуры, по сравнению с прошлым годом уровень коррупции в России вырос на 16 с половиной процентов. Вырос и ущерб, причиненный коррупционными преступлениями. В 2021 году он достиг почти 40 миллиардов рублей, что на 7 миллиардов рублей больше, чем в прошлом. Стоимость арестованных по таким уголовным делам активов увеличилась практически втрое - до 45 миллиардов рублей.

Весной Генпрокуратура России представила данные, согласно которым сотрудники правоохранительных органов чаще других чиновников совершают преступления, связанные с коррупцией. Следом за ними идут чиновники из Минобороны России.

В марте этого года Госдума одобрила в первом чтении законопроект о "нечаянной коррупции". Документ предлагает освобождать чиновников и сотрудников правоохранительных органов от ответственности за коррупцию при "независящих" от них обстоятельствах. В числе таковых в законопроекте указаны стихийные бедствия, военные действия, пожары, эпидемии, террористические акты, а также другие происшествия, "находящиеся вне контроля физического лица".