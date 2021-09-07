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Дороги к свободе
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Дороги к свободе. Путин-Лукашенко: поглощение началось

Дороги к свободе. Путин-Лукашенко: поглощение началось
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Дороги к свободе. Путин-Лукашенко: поглощение началось

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Можно ли утверждать, что договоренности о совместных программах запустят механизм поглощения Беларуси Российской Федерацией? И какими могут быть последствия экономического и политического объединения России и Беларуси для Украины? Гости Виталия Портникова - политологи Евгений Магда и Павел Усов.

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