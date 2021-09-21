В чем состоит стратегия Кремля в отношении Беларуси? Можно ли утверждать, что совместные программы запустят механизм поглощения Россией Беларуси? И какими могут быть последствия экономического и политического объединения России и Беларуси для Украины? Гости Виталия Портникова – Евгений Магда, украинский политолог, директор Института мировой политики, и Павел Усов, белорусский политолог, руководитель Центра политического анализа и прогноза. Эфир в 20:30.
Путин-Лукашенко: поглощение началось. Эфир в 20:30
Итоги последней встречи лидеров России и Беларуси обсуждают политологи Евгений Магда и Павел Усов
В чем состоит стратегия Кремля в отношении Беларуси? Можно ли утверждать, что совместные программы запустят механизм поглощения Россией Беларуси? И какими могут быть последствия экономического и политического объединения России и Беларуси для Украины? Гости Виталия Портникова – Евгений Магда, украинский политолог, директор Института мировой политики, и Павел Усов, белорусский политолог, руководитель Центра политического анализа и прогноза. Эфир в 20:30.
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