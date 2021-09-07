В Мурманской области провели тайное досрочное голосование среди военных 

В Мурманской области тайно провели досрочное голосование среди военнослужащих на выборах депутатов в Государственную Думу и Мурманскую областную думу, сообщает "Новая газета" со ссылкой на одного из кандидатов Олега Черкашина. Тому, в свою очередь, о проведённой процедуре рассказали родители военных. Речь идёт о служащих, располагающихся в посёлках Спутник, Печенга и Корзуново.

Отмечается, что участковая избирательная комиссия получала разрешение на досрочное голосование среди военных с 7 по 10 сентября в связи с проводящимися в районе учениями. Комиссии заранее были выданы бюллетени, однако о времени и месте проведения выборов на выездных участках не уведомили ни наблюдателей, ни представителей территориальной избирательной комиссии. В итоге они не присутствовали ни при процедуре голосования, ни при подсчёте голосов.

Выборы в Госдуму России, а также выборы в региональные и муниципальные органы власти, должны пройти с 17 по 19 сентября. На них впервые разрешена процедура электронного голосования, к которому, по решению ЦИК, допущены жители Москвы, Мурманской, Нижегородской, Ярославскй, Курской и Ростовской областей, а также жители аннексированного Севастополя.

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Отмечается, что участковая избирательная комиссия получала разрешение на досрочное голосование среди военных с 7 по 10 сентября в связи с проводящимися в районе учениями. Комиссии заранее были выданы бюллетени, однако о времени и месте проведения выборов на выездных участках не уведомили ни наблюдателей, ни представителей территориальной избирательной комиссии. В итоге они не присутствовали ни при процедуре голосования, ни при подсчёте голосов.

Выборы в Госдуму России, а также выборы в региональные и муниципальные органы власти, должны пройти с 17 по 19 сентября. На них впервые разрешена процедура электронного голосования, к которому, по решению ЦИК, допущены жители Москвы, Мурманской, Нижегородской, Ярославскй, Курской и Ростовской областей, а также жители аннексированного Севастополя.

