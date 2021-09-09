РКН утвердил маркировку для иностранцев-"нарушителей закона"

Роскомнадзор утвердил маркировку, которая должна сопровождать интернет-контент иностранных компаний, нарушающих, по мнению властей, российское законодательство. Приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, текст маркировки должен быть следующим: "Иностранное лицо, владеющее информационным ресурсом, является нарушителем законодательства Российской Федерации". Размер букв в сообщении должен быть "не менее размера букв, содержащихся в ссылке на информационный ресурс иностранного лица", уточняется в приказе.

Эти требования относятся к иностранным юридическим лицам, иностранным организациям без статуса юрлица, иностранным гражданам и людям без гражданства. Как именно будет определяться "иностранное лицо"-"нарушитель закона", в документе не уточняется.

Российские власти обязали иностранцев, нарушающих, по их мнению, закон, маркировать свои сообщения в поправках о "приземлении" иностранных соцсетей в России, который приняли 1 июля. Документ обязывает зарубежные IT-компании с суточной аудиторией более 500 тысяч пользователей открывать свои филиалы на территории России.

Российские власти требуют, чтобы контент на сайтах и в соцсетях маркировали СМИ, а также отдельные журналисты, признанные "иностранными агентами".

В списке "иноагентов", который ведет министерство юстиции России, по состоянию на 8 сентября указаны 47 человек и организаций. Примерно две трети из них включили в реестр, начиная с апреля 2021 года.

Накануне, в Международный день журналистской солидарности, более 40 российских медиа запустили акцию в поддержку СМИ и журналистов, внесённых Минюстом в список «иностранных агентов» "Нет иноагентов, есть журналисты".