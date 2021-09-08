"Услышит общество – и власть услышит": журналисты против закона об "иноагентах"

В Москве в Международный день солидарности журналистов сотрудники СМИ вышли на одиночные пикеты у здания Министерства юстиции России, протестуя против закона об "иноагентах".

Корреспонденты Радио Свобода сообщили о задержании Алеси Мароховской - журналистки издания "Важные истории", которую признали "иноагентом"-физическим лицом. Она стояла с плакатом "Нет иноагентов, есть журналисты".

8 сентября десятки российских изданий проводят акцию под заголовком "Нет иноагентов, есть журналисты". Главные страницы сайтов они сопроводили маркировкой "Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, выполняющим функцию СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ".

Акцию солидарности поддержали включённые российскими властями в список СМИ-"иноагентов" телеканал "Дождь", издания "Медуза" и "Важные истории", а также The Bell, "Медиазона", Republic, "Новая газета", "Мох", "Бумага", "Тайга.инфо", Doxa, "7×7", "ОВД–Инфо", The Village, "Юга.ру", "Свободные медиа", "Псковская губерния", Sota, "Холод".

В "реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента" Минюста по состоянию на 8 сентября внесены 25 журналистов и 18 СМИ, в том числе Радио Свобода и его региональные проекты, а также юрлица, которые создали журналисты, ранее признанные СМИ-"иноагентами". Большинство журналистов и изданий власти включили в реестр в последние полгода.

В то же время власти признали нежелательной организацией издание "Проект", часть редакции включили в реестр иностранных агентов, а также заблокировали издания "Открытые медиа" и "МБХ медиа". Все три редакции объявили о прекращении работы.

"Они стерилизуют политическое пространство"

Акция "Нет иноагентов, есть журналисты" – общая идея разных редакций и конкретных журналистов, рассказала Радио Свобода сопредседатель Профсоюза журналистов и работников СМИ Софья Русова:

Стерилизуют политическое пространство, исключая из политической жизни журналистов, имеющих свое мнение

– Мы знаем, что за кампанией против независимых изданий стоят определенные люди, которые курируются некоторыми чиновниками в Кремле, поэтому, конечно, хочется адресовать этот месседж в первую очередь чиновникам, чтобы они понимали, что совершают ужасную вещь, продвигая эту политику, – они стерилизуют политическое пространство, исключая из политической жизни журналистов, имеющих свое мнение. К читателям наш призыв обращен во вторую очередь. Есть и третья проблема: когда эксперты, например, или просто герои публикаций отказываются сотрудничать, давать комментарии СМИ–иноагентам. Я сама с этим лично сталкивалась. Люди боятся, что тут могут быть для них риски. Это очередная стигматизация для издания, которое признано, по мнению властей, иностранным агентом. Это неправильно, этого не должно быть. Человек должен сам решать, с кем он хочет коммуницировать, кому давать комментарии, кому рассказывать свою историю, без всякой маркировки, которую навязывает государство.

По словам Софьи Русовой, акция 8 сентября – это один из этапов борьбы за отмену закона и за улучшение ситуации со СМИ в России. Планируются и другие шаги:

– Мы продолжаем собирать, как профсоюз, подписи под меморандумом от кандидатов в депутаты различных партий и политических сил, которые готовы отстаивать свободу слова и улучшать положение журналистов в России. Также мы рассылаем петицию и пытаемся привлечь разные социальные группы к информированию о том, что происходит. Я хочу отметить, поскольку связана с разными регионами, где работала, что не везде есть понимание того, почему это плохо, почему закон об "иноагентах" должен быть отменён. Не всегда есть понимание и того, что СМИ сейчас преследуются. У многих есть еще негативное отношение к журналистам, поскольку они коммуницировали с представителями госканалов, например. Я также считаю, что нам необходима большая согласованная акция в центре Москвы в защиту свободы слова.

Профсоюз журналистов подавал заявку на проведение такого митинга ещё в конце августа и уже через день получил отказ от Московского департамента региональной безопасности. Чиновники мотивировали это "складывающейся эпидемиологической обстановкой" и "запретом на проведение публичных мероприятий". 21 августа журналисты вышли с одиночными пикетами за свободу медиа к зданию ФСБ на Лубянке в центре Москвы. Часть пикетирующих задержала полиция, прервав протест.

4 сентября в Москве вместо не согласованного властями митинга прошла акция за свободу СМИ в формате встречи кандидатов в депутаты Госдумы с избирателями. Обошлось без задержаний. Профсоюз журналистов подал три иска к мэрии Москвы в три разных суда для того, чтобы избежать отказа истцам ввиду неподсудности: префектура Центрального округа Москвы и правительство столицы находятся в разных районах. Документы уже поступили, сообщила Софья Русова. На следующую неделю в Тверском суде Москвы назначена предварительная беседа.

Диалог с Кремлём

Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов уверен в эффективности акции "Нет иноагентов, есть журналисты". "Новая" тоже поддержала коллег по цеху:

– Когда несколько десятков медиа с совокупной аудиторией под 30 миллионов человек показывают правительству и обществу, что они хотят обслуживать не только государство, а в первую очередь как раз общество, вот к этому должны прислушиваться и власть, и общество. Я считаю, что это очень корректно, а сама формулировка абсолютно точна. Да, мы все являемся средствами массовой информации, не только я и "Новая газета", не только "Дождь", а вообще все, кто опубликовал у себя на заглавных страницах сайтов, или в бумажных версиях, или на телеканалах этот очень важный месседж. И я абсолютно уверен, что его услышит, в первую очередь, общество, а когда услышит общество – тогда и власть услышит. Это обращено к нашему обществу, это обращено к нашим коллегам, и это, конечно, обращено к власти. Никто не будет мириться с тем, что журналистов, которые выполняют свои профессиональные обязанности, начинают считать "врагами народа".

1 сентября главные редакторы и издатели более 20 независимых российских медиа обратились с просьбой внести поправки в законы об "иноагентах". Своё открытое письмо они адресовали президенту России Владимиру Путину, его пресс-секретарю Дмитрию Пескову и министру юстиции Константину Чуйченко. Поправки, пишут авторы обращения, необходимы для "прозрачности процедуры внесения в списки "СМИ-"иноагентов", определения точного порядка выхода из этого статуса, обеспечения равенства СМИ перед законом, а также защиты наиболее уязвимых категорий "иноагентов" – физических лиц, получающих этот статус за профессиональную деятельность в СМИ".

Пресс–секретарь президента Дмитрий Песков 8 сентября заявил, что обсуждать изменения в законах стоит после думских выборов: "Без участия парламентариев, а парламент еще предстоит избрать, такой разговор с "цехом" вряд ли возможен, – отметил чиновник. – Здесь просто нужно набраться чуть-чуть терпения".

– Мне кажется, это вполне нормальная позиция, мне она кажется конструктивной, давайте ждать следующей Думы, уже после 20-го числа будет новая, – прокомментировал позицию Кремля Дмитрий Муратов.