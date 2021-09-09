Верховный суд окончательно снял с выборов бизнесмена Потапенко 

Верховный суд России отклонил жалобу на отмену регистрации на выборах в Госдуму кандидата от "Российской партии свободы и справедливости" бизнесмена Дмитрия Потапенко. Таким образом, Потапенко окончательно снят с выборов.

Ранее суд удовлетворил иск Центральной избирательной комиссии об отмене регистрации бизнесмена в качестве кандидата на предстоящих думских выборах. Причиной стало наличие у Потапенко акций "Яндекса" и Сбербанка, которые он приобрёл через брокерские конторы.

В иске Центризбиркома говорилось, что бизнесмен владеет иностранными активами. Российские компании "Яндекс" и "Сбер" торгуются на зарубежных биржах. Верховный суд счёл их акции иностранными финансовыми инструментами. Сам кандидат утверждал, что владеет только депозитарными расписками.

Кандидатам в парламент и депутатам Госдумы запрещено владеть иностранными финансовыми активами. За нарушение этого правила с выборов в Думу уже был снят бывший кандидат на пост президента от КПРФ Павел Грудинин и некоторые кандидаты от партии "Яблоко". Под запрет попадают и акции банков в портфелях российских инвестиционных банков, в которые могут вложиться кандидаты, и финансовые инструменты с иностранных бирж. Акции Сбербанка торгуются на Лондонской бирже, а "Яндекса" – на Нью-Йоркской NASDAQ.

Предприниматель Дмитрий Потапенко стал известен широкому кругу общественности после выступления на Московском экономическом форуме в декабре 2015 года, в котором он резко раскритиковал "экономические власти" России за продуктовое эмбарго, запредельные ставки кредитования, уничтожение продуктов и так называемый "налог Ротенберга" – введение платы за проезд большегрузный фур по федеральным трассам. После этого бизнесмен неоднократно публично критиковал политику Кремля - как внутреннюю, так и внешнюю. На нынешних выборах в Госдуму Потапенко планировал выдвигаться по Кунцевскому одномандатному избирательному округу Москвы.